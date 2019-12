Actualidade

A atual Presidente da Croácia, a conservadora Kolinda Grabar-Kitarovic, e o ex-primeiro-ministro social-democrata Zoran Milanovic deverão disputar a segunda volta das eleições presidenciais, agendada para 5 de janeiro, segundo as sondagens à boca das urnas.

De acordo com as mesmas pesquisas, citadas pela agência espanhola Efe, Milanovic terá ficado em primeiro lugar na primeira volta, realizada hoje, com 29,58% dos votos, à frente da atual chefe de Estado, que obteve 26,38% dos votos.

Sem maioria absoluta, os dois vão disputar a segunda volta dentro de duas semanas.