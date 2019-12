Actualidade

Os centrais Miguel Martins e Rui Silva, ambos do FC Porto, integram a convocatória de 20 jogadores que vão representar Portugal na fase final do Euro2020, anunciou hoje a Federação de Andebol de Portugal.

Miguel Martins e Rui Silva juntam-se aos guarda-redes Alfredo Quintana (FC Porto), Humberto Gomes (ABC) e Gustavo Capdeville (Benfica), aos pontas Fábio Vidrago (Benfica) e Diogo Branquinho (FC Porto) e aos laterais André Gomes, Fábio Magalhães (ambos do FC Porto), Alexandre Cavalcanti (Nantes), Salvador Salvador (Boa-Hora), Belone Moreira (Benfica), João Ferraz (Suhr Aarau) e Jorge Silva (Sinfin).

As escolhas do selecionador Paulo Pereira para o Euro2020 - ao qual Portugal regressa após 14 anos de ausência - estão a ser divulgadas ao longo de vários dias, com base nas posições dos atletas, faltando apenas conhecer pivôs e pontas direitos.