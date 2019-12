Mau Tempo

(CORREÇÃO NO TÍTULO E NO 1.º PARÁGRAFO) Lisboa, 23 dez 2019 (Lusa) - A circulação de comboios no Ramal de Alfarelos, entre Alfarelos e Verride, distrito de Coimbra, continua suspensa por causa dos efeitos do mau tempo, que obrigou a um corte de tensão entre Alfarelos e Figueira da Foz/Lourical. (CORRIGE A INFORMAÇÃO SOBRE A LIGAÇÃO ENTRE ALFARELOS E VERRIDE, QUE FAZ PARTE DO RAMAL DE ALFARELOS E NÃO DA LINHA DO NORTE)

Segundo informação divulgada hoje pela Infraestruturas de Portugal (IP), devido às condições climatéricas adversas, principalmente nas regiões Norte e Centro do país, a circulação ferroviária tem sido afetada, mantendo-se hoje de manhã alguns condicionamento, apesar de terem vindo a ser resolvidas "a grande maioria das situações".

A IP ainda não tem previsão para o restabelecimento do corte de tensão entre Alfarelos e Figueira da Foz/Lourical.