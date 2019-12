Actualidade

A comida de tradição portuguesa na consoada católica é argumento de 'conversão' religiosa dos muçulmanos na Guiné-Bissau e Moçambique, país em que o sincretismo religioso supera as diferenças entre islamismo e cristianismo.

A dois dias da consoada católica, as mesas de milhares de famílias mistas de muçulmanos e cristãos nos dois países acolhem o Natal, nuns casos como o nascimento do messias, noutros como a vinda do antecessor do profeta.

"Nós fazemos tudo. Tanto as festas muçulmanas, como as festas católicas", afirmou à Lusa a guineense Amina T'Djau, 30 anos, muçulmana, casada com um católico.