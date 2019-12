Actualidade

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira considerou hoje que o cardeal madeirense José Tolentino Mendonça conseguiu "abrir novos caminhos à Igreja Portuguesa" e fazer com que muitos "regressassem à fé".

"Os seus diálogos com o mundo da Cultura e das Artes em Portugal, através das sua poesia, das suas crónicas e das interações com os criadores, abriram novos caminhos à Igreja portuguesa e fizeram com que muitos regressassem à fé e que outros olhassem e lessem de outra forma os Evangelhos", afirmou José Manuel Rodrigues na cerimónia de entrega da Medalha de Mérito da Região Autónoma, o mais alto galardão do arquipélago ao cardeal madeirense.

A atribuição da Medalha de Mérito pelo parlamento madeirense constitui um reconhecimento do percurso de vida do Cardeal, poeta e professor, nascido em dezembro de 1965, no concelho de Machico, no extremo leste da Madeira.