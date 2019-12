Mau tempo

A situação de cheia na bacia do Mondego, nomeadamente nos campos agrícolas entre o leito principal do rio e a vila de Montemor-o-Velho, regista sinais positivos, disse hoje o comandante distrital de operações de socorro de Coimbra.

"Neste momento temos sinais positivos, o dique [que colapsou na noite de domingo] e o comportamento da água dão-nos sinais positivos", referiu à Lusa Carlos Luís Tavares.

O comandante de Coimbra remeteu um ponto de situação "mais fidedigno" para uma conferência de imprensa agendada para as 13:00, em Montemor-o-Velho, acrescentando que as autoridades estão durante a manhã a proceder a uma avaliação das condições no terreno, com o apoio de meios dos Fuzileiros da Marinha e das corporações de bombeiros.