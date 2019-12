PSD

Pelo menos 40 mil militantes do PSD têm as quotas em dia e podem votar nas diretas para escolher o próximo presidente, de acordo com dados ainda provisórios disponibilizados no site do partido após o encerramento dos cadernos eleitorais.

Contactado pela Lusa, o secretário-geral adjunto do PSD Hugo Carneiro salientou que não são números finais, uma vez que será ainda necessário incluir os pagamentos recebidos por cheque que tenham dado entrada até ao prazo limite - as 00:00 de 22 de dezembro - e fazer "outras conciliações contabilísticas", o que poderá demorar ainda alguns dias.

No site "PSD ao segundo", estão contabilizados 40.451 militantes com quota válida no mês da eleição, janeiro de 2020, num total de 107.373 militantes ativos (que tenham pago pelo menos uma quota nos últimos dois anos).