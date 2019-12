Mau tempo

A Comissão Distrital da Proteção Civil desativou o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo, atendendo às condições meteorológicas previstas para as próximas horas e dias, divulgou hoje a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

A decisão foi tomada após se prever a manutenção da descida dos caudais debitados pelas barragens, o que "potencialmente contribuirá para uma descida dos níveis registados no rio Tejo".

Simultaneamente, o caudal do rio Tejo mantém a tendência de descida, para as próximas horas, com uma "razoável/aceitável estabilização", adianta a Proteção Civil.