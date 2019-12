Mau tempo

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) emitiu hoje avisos amarelos para os grupos Central e Oriental dos Açores relativos a precipitação e vento por vezes forte, que vigoram entre hoje e na terça-feira.

Segundo o comunicado do IPMA, os Açores estão a ser atingidos por uma depressão com um sistema frontal associado que irá condicionar o estado do tempo.

Nas ilhas de São Miguel e Santa Maria (grupo Oriental), a precipitação por vezes forte pode ser acompanhada de trovoada, enquanto o vento soprará de sul, a rodar para noroeste.