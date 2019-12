Actualidade

O ministro do Ambiente e da Ação Climática afirmou hoje que "a gravidade" dos crimes ambientais "tem de ser punida", alertando que o "excelente trabalho" da inspeção da tutela "não tem sido acompanhada pelos juízes nas decisões".

"Isto significa que há aqui um processo de aprendizagem, que passa por todas as classes profissionais no sentido de reconhecer a relevância das questões ambientais. Os crimes ambientais aparecem como uma coisa difusa, mas não faz sentido que o sejam. A gravidade destes crimes tem de ser punida", defendeu João Pedro Matos Fernandes, em declarações aos jornalistas à margem da cerimónia que assinalou os 70 milhões de clientes do Metro do Porto em 2019.

Para o ministro, há um "excelente trabalho" da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) que, "infelizmente, ainda não tem sido acompanhado pelos juízes nas decisões administrativas dessas inspeções".