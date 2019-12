Actualidade

O ministro das Finanças afirmou hoje que mantém a previsão de um défice de 0,1% para o ano de 2019, apesar de até ao terceiro trimestre ter sido registado um saldo orçamental de 1% do Produto Interno Bruto (PIB).

"Estes resultados estão em linha com as previsões que fizemos aquando da apresentação do Orçamento do Estado de 2020, para o ano de 2019", referiu Mário Centeno, acentuando que a manutenção da previsão de um défice de 0,1% para o conjunto do ano de 2019 tem em conta o facto de o quarto e último trimestre do ano ser um trimestre "pesado".

Numa declaração aos jornalistas sobre os dados das contas nacionais trimestrais divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o ministro das Finanças precisou que este saldo ligeiramente negativo no final do ano "permite acomodar o impacto do pagamento dos subsídios de Natal" dos funcionários públicos e pensionistas.