Mau tempo

A Confederação Nacional da Agricultura (CNA) assegurou hoje que, na sequência das depressões Elsa e Fabien, foram registados "prejuízos sérios" nos pastos, que se refletem na alimentação animal, e exigiu um plano de emergência, criticando a "propaganda" do Governo.

"Houve prejuízos sérios nos pastos para os animais. No baixo Mondego há milhares de hectares submergidos [...]. Registaram-se muitos prejuízos em infraestruturas. Os produtores pecuários quando não [sofrem] com a falta de água é com o excesso de água", afirmou, em declarações à Lusa, João Dinis, membro da direção da CNA.

De acordo com este responsável, verificaram-se assim estragos, por exemplo, nas estufas, nos "estaleiros do arroz" e em pequenas valas.