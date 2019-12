Mau tempo

O presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, Emílio Torrão (PS), pediu hoje ao Governo a disponibilização de meios para obras urgentes nos dois diques que colapsaram no Baixo Mondego, potenciando a situação de cheia.

"O senhor ministro do Ambiente e o Governo têm de imediatamente disponibilizar os meios para que estas duas situações [o dique do canal principal do rio e o talude esquerdo do leito periférico direito] sejam corrigidas. Como devem perceber, não é possível uma população aguentar este esforço [de viver sob ameaça de cheia] todos os dias", disse hoje aos jornalistas Emílio Torrão.

O autarca lembrou que face à situação de alerta no Baixo Mondego, que se mantém apesar do grau de risco ter diminuído, a população do concelho já vai "sacrificar" o Natal.