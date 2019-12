Mau tempo

A Navigator reduziu preventivamente a produção na sua fábrica na Figueira da Foz, em Coimbra, na sequência do mau tempo provocado pelas depressões Elsa e Fabien, avançou à Lusa fonte oficial da papeleira.

"A fábrica da Figueira da Foz da Navigator não parou, mas reduziu a produção de forma preventiva, uma vez que a nossa cisterna tem uma capacidade para cerca de meio dia", indicou, em resposta à Lusa, fonte oficial da empresa.

Uma equipa do complexo industrial da companhia na Figueira da Foz esteve, desde sábado, em coordenação com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) "no terreno das operações das cheias em Montemor-o-Velho" para apoiar o arranque da estação de bombagem de Foja, "infraestrutura que serve para escoar a água dos campos alagados pela cheia, para o curso normal do rio e para o canal de escoamento".