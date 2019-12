Mau tempo

A Fidelidade recebeu 1.468 sinistros até domingo, devido ao mau tempo, dos quais "mais de 90%" referentes a incidentes em habitações, e a Tranquilidade recebeu, até hoje, 675 participações de sinistros, dois terços também relativos a habitações.

"Até ao final deste domingo, a companhia tinha já recebido 1.468 sinistros, dos quais mais de 90% são referentes a incidentes em habitações", causados pela depressão Elsa, informa hoje a Fidelidade em comunicado.

A seguradora adianta que, "por forma a agilizar o processo de peritagem", tem, desde o fim de semana, uma equipa de 50 peritos a trabalharem no terreno, "para o levantamento de danos e prejuízos causados pela depressão que afetou o país com maior incidência na região do Norte".