Actualidade

Um casal sofreu hoje uma intoxicação por monóxido de carbono na localidade de Freches, no concelho de Trancoso, e foi transportado para o serviço de urgências do Hospital da Guarda, segundo fontes da proteção civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda disse à agência Lusa que o homem, com 67 anos, sofreu ferimentos graves e a mulher, com 45 anos, registou ferimentos considerados ligeiros.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 14:12.