Mau tempo

O abastecimento de água aos concelhos de Lousã e Tábua já se encontra normalizado, disse hoje o comandante operacional distrital de Coimbra (CODIS), Carlos Luís Tavares, à agência Lusa.

Devido ao mau tempo, o fornecimento às populações sofreu algumas perturbações desde sexta-feira, nos municípios de Lousã, Tábua e Arganil, no distrito de Coimbra.

Nos dois primeiros concelhos, as avarias já foram reparadas, enquanto em Arganil, hoje, "os bombeiros ainda estão a fazer a distribuição" nalgumas povoações, com autotanques, informou outra fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).