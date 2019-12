Actualidade

O presidente da Câmara do Porto disse hoje que há "salvaguardas suficientes" para impedir que o Mercado do Bom Sucesso, que vai passar a ser gerido pela Mercado Prime e a Sonae Sierra, venha a ser transformado num supermercado.

"O caderno de encargos tem determinadas salvaguardas que exigiremos. Não acredito que no âmbito do caderno de encargos aquilo possa ser transformado num supermercado", declarou Rui Moreira na reunião do executivo municipal de hoje quando questionado pelo vereador socialista Manuel Pizarro.

O Jornal de Notícias avançou na sexta-feira que a Mota-Engil vai deixar de gerir o Mercado do Bom Sucesso, passando para as mãos de uma parceria entre a Mercado Prime, estrutura empresarial pertencente ao Grupo Amorim, e a Sonae Sierra, que ali "quer instalar um Continente Bom Dia", noticia aquele título.