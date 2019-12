Actualidade

Um homem de 83 anos foi hoje encontrado morto na ribeira do Paul, no concelho da Covilhã, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

O alerta para o desaparecimento do homem tinha sido dado às 15:04.

"O homem disse à sua mulher que ia arranjar uma estrutura que atravessa a ribeira. O idoso deixou de ser visto e a estrutura estava caída junto à ribeira", explicou fonte do CDOS de Castelo Branco.