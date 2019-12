Actualidade

A Media Capital registou lucros de 1,18 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, uma queda de 90% face aos 12 milhões de euros obtidos em igual período de 2018, de acordo com um comunicado hoje divulgado.

Na nota, enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a dona da TVI refere que a redução se deve, "na maior parte, do desempenho operacional", sendo que, considerando apenas o terceiro trimestre, o grupo registou mesmo prejuízos, de 4,7 milhões de euros, que comparam com lucros de 1,6 milhões em igual período de 2018.

"Nos primeiros nove meses de 2019, os rendimentos operacionais recuaram 6% em termos homólogos, atingindo os 118,3 milhões de euros", sendo que a queda foi de 19% para o trimestre completado em setembro, revelou a Media Capital.