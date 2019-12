Actualidade

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e a Altice resolveram o diferendo relacionado com o contrato de direitos audiovisuais da Taça da Liga, celebrado em 2014, anunciou hoje a entidade liderada por Pedro Proença.

"Este acordo, em cuja promoção a direção da Liga Portugal e a administração da Altice puseram grande empenho, volta a colocar num plano positivo as relações entre ambas as entidades, conforme impunha o interesse das competições profissionais e atenta a circunstância de a Altice ter uma presença relevante no futebol profissional", lê-se no comunicado divulgado pela Liga de clubes.

A LPFP destacou que foi "encerrado mais um processo herdado do passado", sublinhando a estratégia de "regularização de todas as situações litigiosas que foram herdadas pela atual direção".