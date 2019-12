Cofina/Media Capital

A Cofina anunciou hoje ter acordado com a Prisa a redução do preço de aquisição da Media Capital (dona da TVI) em 50 milhões de euros, segundo um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A redução do preço foi feita através de um aditamento ao contrato de compra.

Na informação publicada no 'site' da CMVM refere-se que, com a celebração deste aditamento, "as partes acordaram na redução do preço de aquisição previsto no Contrato de Compra e Venda, que é agora de 123.289.580 euros, assumindo um 'enterprise value' de 205.000.000 euros", refere o comunicado enviado à CMVM.