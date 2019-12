Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou hoje o diploma do Governo que incorpora a EMEF - Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário na CP - Comboios de Portugal.

"Atendendo às razões subjacentes, à inexistência de prejuízos para os trabalhadores e também porque os credores dispõem de 15 dias para eventual exercício do direito de oposição, o Presidente da República promulgou hoje o diploma do Governo que procede à fusão por incorporação" da EMEF na CP e estabelece os respetivos termos e condições, refere uma nota publicada no 'site' da Presidência.

Na quinta-feira, o Conselho de Ministros aprovou a incorporação da EMEF na CP, fusão cujo objetivo passa por "reforçar a capacidade operacional e funcional da principal operadora nacional de transporte ferroviário de passageiros", foi então anunciado.