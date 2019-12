Actualidade

O Presidente do Brasil deu entrada no Hospital das Forças Armadas (HFA) em Brasília na segunda-feira à noite (hoje em Lisboa), após sofrer uma queda no Palácio da Alvorada, residência oficial do chefe de Estado.

A notícia, avançada pelos 'media' brasileiros, foi confirmada por uma nota presidencial na qual se informa que "o Presidente, Jair Bolsonaro, teve uma queda no Palácio da Alvorada".

No mesmo comunicado indica-se que o chefe de Estado "foi atendido pela equipa médica da Presidência da República e levado ao Hospital das Forças Armadas" e que "foi submetido a um exame de tomografia computadorizada do crânio, que não detetou alterações".