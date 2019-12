Actualidade

Um ataque a um posto de controlo do Exército no norte do Afeganistão matou hoje pelo menos sete soldados afegãos, informou o Ministério da Defesa.

O ministério afirmou em comunicado que o ataque no distrito de Dawlat Abad, na província de Balkh, também feriu outros seis membros das forças de segurança - três soldados e três agentes dos serviços de informação.

Nenhum grupo reivindicou até ao momento a responsabilidade pelo ataque, mas as autoridades culpam o grupo extremista islâmico Talibã, muito ativo na região.