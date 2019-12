Actualidade

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, passou a noite num hospital e recebeu alta esta terça-feira, depois de ter sofrido uma queda sem consequências graves na sua residência oficial, informaram fontes oficiais.

O chefe de Estado permaneceu cerca de oito horas no Hospital das Forças Armadas, "foi reavaliado pela equipa médica, tendo recebido alta hospitalar, com orientação de repouso no Palácio da Alvorada", a sua residência oficial em Brasília, de acordo com uma nota difundida pela Secretaria de Comunicadação da Presidência brasileira.

Bolsonaro foi conduzido ao hospital depois de bater com a cabeça numa queda na casa de banho, de acordo com o ministro da Cidadania, Osmar Terra, citado pela portal eletrónico da Globo.