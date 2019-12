Mau tempo

O corpo encontrado hoje no Rio Paiva, em Castro Daire, é do homem que fora dado como desaparecido desde quinta-feira, afirmou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

"O corpo já foi identificado e confirma-se que era do senhor que estava a operar uma máquina e que estava desaparecido", referiu a mesma fonte.

O corpo tinha sido encontrado hoje, às 12:48, no rio Paiva, em Castro Daire, a uma distância de quatro a cinco quilómetros do local onde um condutor de uma máquina retroescavadora tinha desaparecido, na freguesia de Ribolhos.