Actualidade

O ministro da Justiça do Brasil, Sérgio Moro, defendeu hoje o perdão de Natal atribuído por Jair Bolsonaro a polícias condenados por crimes por negligência, considerando que marca uma "linha clara" face aos indultos concedidos por governos anteriores.

"Em substituição aos generosos indultos salva-ladrões ou salva-corruptos dos anos anteriores, o Governo do PR Jair Bolsonaro concedeu indulto humanitário a presos com doenças terminais e indulto específico a policiais condenados por crimes não intencionais", escreveu Sergio Moro através do Twitter.

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, assinou nesta segunda-feira o seu primeiro perdão de Natal, atribuindo-o a polícias condenados por crimes por negligência, cometidos involuntariamente no desempenho das suas funções ou em resultado das mesmas.