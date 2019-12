Actualidade

O Papa Francisco denunciou hoje na tradicional mensagem de Natal as ações "de grupos extremistas" no continente africano, especialmente no Burkina Faso, no Mali, no Níger e na Nigéria.

Neste continente onde reinam "violências, calamidades naturais ou emergências de saúde", o Papa Francisco também quis expressar o seu consolo "a todos os que são perseguidos por causa da sua fé religiosa, especialmente os missionários e os fiéis sequestrados".

Em relação ao Médio Oriente, o Papa Francisco pediu hoje à comunidade internacional para "garantir a segurança", particularmente na Síria.