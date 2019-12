Guiné-Bissau/Eleições

Os jovens da Academia de Futebol de Bantandjan (AFB), em Farim, norte da Guiné-Bissau, tiveram um Natal diferente, mesmo tendo perdido o jogo contra a equipa de Domingos Simões Pereira, candidato ao cargo de Presidente do país.

O jogo de confraternização, entre a equipa de veteranos e os jovens da AFB, marcou o Natal dos filhos de Farim, terra natal de Domingos Simões Pereira, que aí se deslocou com o resto da família e amigos para passar a quadra, sem fazer qualquer atividade política.

Antes do jogo, Domingos Simões Pereira assistiu à missa do Natal na igreja católica no centro de Farim para logo de seguida visitar os anciões da comunidade islâmica, no bairro da Morcunda.