Actualidade

O presidente da União para Mudança e Progresso do Príncipe (UMPP) disse hoje que se sente "preparado para assumir a chefia do governo regional", substituindo no cargo o atual presidente, José Cassandra que vai concorrer as presidenciais de 2021.

"Sinto-me preparado e em condições para assumir a chefia do governo regional do Príncipe e isso pauta a minha forma de ser e de estar que é servir, sobretudo a região autónoma que me deu praticamente tudo, quero devolver a esta ilha o que ela fez por mim", disse Filipe Nascimento, em entrevista à Lusa.

José Cardoso Cassandra que ainda é presidente do governo regional já deu indicações de que vai candidatar-se as próximas eleições presidenciais de setembro de 2021, o que implicará o abandono do cargo, antes do fim do seu mandato de três anos.