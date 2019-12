Actualidade

Uma comissão parlamentar investigará se militares chilenos da missão de paz da ONU no Haiti participaram em alegadas violações em massa de mulheres e crianças entre 2004 e 2017, anunciou hoje um deputado da oposição.

"É essencial investigar esses abusos de menores que ocorreram no Haiti, o que corresponde à Câmara dos Deputados é iniciar uma comissão de investigação sobre esses eventos, onde podemos esclarecer se há de facto forças armadas envolvidas", disse o presidente da Comissão da Câmara de Relações Exteriores, o socialista Jaime Naranjo.

Uma investigação recente publicada no portal académico The Coversation, ecoado pelo The New York Times, denunciou um fenómeno generalizado de violações de mulheres e meninas haitianas cometidas por soldados da Missão de Estabilização da ONU no Haiti (Minustah) entre 2004 e 2017.