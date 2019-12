Actualidade

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, em campanha nas eleições primárias de seu partido, foi retirado hoje à noite de um comício eleitoral em Ashkelon, no sul de Israel, após relatos de iminentes disparos de mísseis na Faixa de Gaza.

De acordo com um vídeo transmitido pelo canal de televisão público Kan 11, um agente de segurança aproximou-se de Netanyahu e informou-o de um "alerta vermelho", com a consequente retirada do evento.

Antes de ser retirado, com a sua mulher, Sara, o primeiro-ministro saudou a assembleia, composta por cem eleitores membros do partido Likoud.