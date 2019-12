Actualidade

O México denunciou na quarta-feira a crescente presença de forças de segurança bolivianas junto à embaixada em La Paz, onde ex-membros do gabinete do Governo do ex-Presidente Evo Morales procuraram refúgio.

O Ministério das Relações Exteriores do México indicou que um maior número de militares cerca desde terça-feira a residência. O subsecretário do México para a América Latina, Maximiliano Reyes, descreveu as patrulhas bolivianas em torno da propriedade diplomática como um "cerco".

Numa nota diplomática de queixa endereçada ao Ministério das Relações Exteriores da Bolívia, o México disse que existem drones a sobrevoar a residência do embaixador, descrevendo a situação como uma "intromissão indevida".