Actualidade

Seis soldados morreram e três outros ficaram feridos quando um carro-bomba explodiu hoje no distrito de Balkh, na província de Balkh, no norte do Afeganistão, informou o Ministério da Defesa num comunicado publicado na rede social Facebook.

"Infelizmente, os terroristas detonaram um carro perto de uma base militar no distrito de Balkh (...), matando seis soldados e ferindo outros três", pode ler-se na nota.

Antes, um funcionário sob condição de anonimato identificou o local do ataque mortal no distrito de Chamtal.