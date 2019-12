Actualidade

Dois soldados paquistaneses e três indianos morreram em confrontos na Linha de Controle (LoC, fronteira de facto na disputada Caxemira) entre Índia e Paquistão, informou hoje o Exército paquistanês, que não especificou a data do incidente.

O porta-voz do gabinete de comunicação do Exército paquistanês, Asif Ghafoor, disse na rede social Twitter que as forças indianas abriram fogo na LoC durante as últimas 36 horas, causando a morte de dois dos seus soldados.

"Em resposta às violações do cessar-fogo, tropas do Exército danificaram um posto indiano e mataram três soldados indianos", afirmou Ghafoor.