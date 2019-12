Actualidade

As mãos vão-se entrelaçando até formar uma roda que quase enche a sala. Antes de preencher o espaço também de canções, todas em português, as nove crianças que participam no curso fazem uma espécie de aquecimento.

A chuva da manhã é esquecida lá fora e é preciso aproveitar bem a hora que passa a correr. E a dançar, a gesticular e, principalmente a cantar. Há uma Rosa de saia, luzinhas que piscam, uma loja com um mestre chamado André e um grande sapo.

"Começamos por nos mexer um bocadinho. Usamos sons de animais para eles fazerem barulho, mexemos as pernas, os pés e as mãos, batemos palminhas, dançamos", descreve à agência Lusa Ana Rocha Gaspar, a dinamizadora do curso que acontece dois sábados por mês no bairro de Wilmersdorf, em Berlim.