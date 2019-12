Actualidade

Manifestantes pró-democracia foram detidos hoje em Hong Kong na altura em que se encontravam num centro comercial do centro da cidade onde se realizaram protestos nos últimos dias.

De acordo com a estação de televisão RTHK, os manifestantes reuniram-se no centro comercial da zona de Tai Po, centro da ilha de Hong Kong, com intenção de retomar os "protestos de Natal" sendo que ainda não se conhece o número total de detidos.

Hoje, as detenções decorreram de forma pacífica.