Actualidade

Uma empresa da Guarda iniciou este ano a produção de alcatifa reciclável, feita a partir de regenerados têxteis, roupas e desperdícios industriais, para utilização específica em recintos de eventos, foi hoje anunciado.

A 'startup' (empresa em início de atividade) Karpet2R - Walking to the Future surgiu por iniciativa de Pedro Tavares e João Gonçalves, que também possuem a empresa de organização de eventos All WeDo Moments.

Segundo Pedro Tavares, a 'startup' de produção de alcatifas recicladas surgiu após verificar que, no final de cada evento organizado, as alcatifas de polipropileno utilizadas eram deitadas fora.