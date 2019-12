Mau tempo

A situação no concelho "é cada vez mais tranquila", com o leito do Mondego a ter já "baixado bastante", disse à Lusa o presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, Emílio Torrão.

De acordo com o autarca, neste momento, avançam os trabalhos de limpeza neste concelho do distrito de Coimbra, muito afetado na sequência das depressões Elsa e Fabien, nomeadamente na estrada nacional 111, que já está desimpedida, mas que falta ser limpa.