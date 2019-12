Actualidade

O novo líder do Executivo de Macau, Ho Iat Seng, que tomou posse na semana passada, assegurou hoje que exigiu um maior controlo das despesas públicas.

Ho Iat Seng falava aos jornalistas no primeiro dia de trabalho como chefe do Executivo da região administrativa especial chinesa, após ter sido empossado, a 20 de dezembro, pelo Presidente chinês, Xi Jinping.

De acordo com um comunicado oficial, o ex-presidente da Assembleia Legislativa e atual líder do Governo assegurou que ouviu "sempre os deputados defenderem a necessidade de supervisão do investimento de capital público" e que já exigiu "a todos os serviços públicos uma maior atenção quanto às despesas públicas".