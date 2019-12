Actualidade

O Fundo Monetário Internacional reviu a previsão de evolução de dívida pública em Angola, estimando agora um rácio de 111% face ao PIB, que deverá descer para cerca de 70% até final do programa de ajustamento, em 2024.

"A dívida de Angola permanece sustentável, mas o rácio da dívida pública face ao Produto Interno Bruto aumentou substancialmente, e os já de si elevados riscos subiram ainda mais", escrevem os peritos do FMI na análise detalhada na segunda revisão do Programa de Financiamento Ampliado, no valor de 3,7 mil milhões de dólares (3 mil milhões de euros) em curso.

"O rácio de dívida face ao PIB para o final de 2019 deve chegar a 111%, refletindo principalmente a rápida depreciação da moeda neste trimestre", lê-se no documento, que alerta que "como os preços globais do petróleo devem continuar baixos, os indicadores do peso da dívida vão manter-se elevados".