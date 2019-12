Actualidade

O antigo Presidente moçambicano Joaquim Chissano apelou hoje para o envolvimento de todos na pacificação do país, destacando o diálogo entre Governo e a Renamo, principal força de oposição, como fundamental para a paz definitiva em Moçambique.

"É nossa tarefa continuar a trabalhar para que a reconciliação se realize definitivamente. Da Renamo há uma parte que aceita continuar com o diálogo e a outra que não", declarou o antigo chefe de Estado moçambicano, falando à margem de um evento público em Maputo.

Em causa estão os ataques que têm sido registados nas províncias de Manica e Sofala, nos dois dos principais corredores rodoviários do país, a Estrada Nacional 1 (EN1), que liga o Norte ao Sul do país, e a EN6, que liga o porto da cidade da Beira ao Zimbábue e restantes países do interior da África Austral.