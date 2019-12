Actualidade

Um grupo de extrema-direita reivindicou hoje a autoria de um ataque com 'cocktails molotov' contra a sede da produtora brasileira do programa humorístico Porta dos Fundos, ocorrido na véspera de Natal, no Rio de Janeiro.

Os alegados autores do ataque disseram pertencer ao Comando da Indulgência Popular Nacionalista da Grande Família Integralista Brasileira e assumiram o ato em um vídeo que circula na internet.

A suspeita de que o grupo de extrema-direita pode ser mesmo autor do crime esta balizada em imagens do vídeo que mostram pessoas mascaradas com voz distorcida assumindo o ataque e também três indivíduos vestidos de preto arremessando 'cocktails molotov' contra um prédio com as mesmas características da sede da produtora.