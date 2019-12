Actualidade

A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) aprovou um orçamento de quatro milhões de euros para 2020, verba que vai permitir prosseguir o trabalho nas áreas da adaptação às alterações climáticas, mobilidade e florestas, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a AMAL adianta que as Grandes Opções do Plano (GOP) para 2020 serão decisivas na preparação do próximo período de programação europeia - que decorre entre 2021 e 2027 - razão pela qual criou um plano designado "Algarve 2030, na perspetiva dos municípios", onde "procura concertar uma estratégia de desenvolvimento para a região na próxima década".

O próximo ano será ainda de "afirmação" da AMAL enquanto Autoridade Regional de Transportes, estimando-se que a assinatura do contrato com a EVA - empresa à qual foi adjudicada a concessão do serviço público de transporte rodoviário de passageiros na região - ocorra ainda este ano para que o serviço arranque em agosto de 2020.