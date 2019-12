Actualidade

Os The Young Gods, da Suíça, são a primeira banda confirmada para a 11.ª edição do Extramuralhas, em Leiria, com atuação marcada para 27 de agosto de 2020, avançou a organização do festival gótico.

Agendado para os dias 27, 28 e 29 de agosto, o Extramuralhas é organizado pela associação Fade In, que divulgou um comunicado anunciando o concerto em forma de "prenda de Natal".

Em quase 35 anos de carreira, The Young Gods já atuaram algumas vezes em Portugal, "tendo construído e consolidado, ao longo dos tempos, uma vasta e fiel falange de admiradores", afirma Carlos Matos, da Fade In, à agência Lusa.