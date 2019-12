Actualidade

Catorze bandas nacionais compõem o cartaz da quarta edição do festival Clap Your Hands Say Fest, que acontece em janeiro, fevereiro e março, em Leiria, para "provocar positivamente" o público.

Em seis noites do primeiro trimestre, o festival propõe duplos concertos que juntam bandas de quadrantes estéticos diversos, num desafio que a organização lança ao público: descobrir outras músicas.

"Continuamos a 'provocar positivamente' o público que acaba, na esmagadora maioria, de gostar de bandas conotadas com determinados géneros que 'a priori' não era suposto gostar", explica Carlos Matos, da Fade In, que organiza o Clap Your Hands Say Fest com a Omnichord Records e a Rastilho Records.