Actualidade

A obra do compositor austríaco Franz Schubert dominará a programação de 2020 do Centro de Artes de Belgais, da pianista portuguesa Maria João Pires, no distrito de Castelo Branco, revela o organismo cultural.

De acordo com a programação anunciada, a pianista irá interpretar cinco concertos, com vários convidados, "que irão reinventar o espírito das famosas 'Schubertiades'", os eventos criados por artistas e amigos de Schubert em torno das sua composições, no início do século XIX.

Entre os convidados já anunciados desta série de concertos em Belgais estão o pianista arménio Ashot Khachatourian, a 06 e 07 de março, e o pianista israelita Matan Porat.