OE2020

O presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal disse hoje ser necessário que o Orçamento do Estado para 2020 dê mais garantias e aprofunde medidas, nomeadamente fiscais, para que as empresas possam acompanhar o acordo de rendimentos.

À saída de uma reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que está hoje a receber no Palácio de Belém os parceiros sociais, o presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), João Vieira Lopes, afirmou que OE2020 "não responde de forma cabal" às necessidades que as empresas têm para melhorar a sua competitividade e "poderem participar no acordo de rendimentos e de competitividade".

João Vieira Lopes referiu ter transmitido a Marcelo Rebelo de Sousa a "desilusão" com que a CCP recebeu o OE2020, adiantando que, com base na proposta que o Governo entregou na Assembleia da República no dia 16 de dezembro, "não vemos como é que em 2020 pode ser feito qualquer acordo desse tipo, muito menos com a pressa e rapidez que o Governo pretende".