O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, foi hoje reeleito líder do Likud com 72% dos votos e deverá encabeçar a lista do partido nacionalista-conservador nas legislativas agendadas para 02 de março.

Netanyahu proclamou a vitória antes da contagem final, na qual mais de 41.792 eleitores optaram pela sua candidatura - apesar de ter sido acusado de corrupção -, contra os 15.885 obtidos por Guideon Saar, antigo deputado e ex-ministro da Educação e dos Assuntos Internos em governos de Netanyahu.

"Com a vossa ajuda e de Deus, levarei o Likud a uma grande vitória nas próximas eleições e continuarei a levar o Estado de Israel a conquistas sem precedentes", disse Netanyahu, uma hora após o fecho das urnas.